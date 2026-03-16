Maltempo Calabria, Anas, “Chiuso un tratto della SS106 “Jonica”

È allarme bomba sociale in Calabria. A lanciare l’avviso è la Cgil Calabria che avverte sui gravi pericoli che la commistione di fattori come il conflitto in Medio Oriente le cui conseguenze peseranno sui cittadini, il grave lascito del maltempo, l’irrisolta questione salariale e l’impennata di costi, potrebbe condurre su un territorio già disagiato e […]