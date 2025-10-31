Magistrati ed avvocati si interrogano sulla riforma della giustizia a Salerno, in un convegno dei Lions
Ott 31, 2025 - redazione
“Un passo avanti verso il giusto processo?”, questo il titolo del convegno, promosso dai club Lions del Distretto 108Ya, in programma oggi, 31 ottobre dalle 15,30 all’Aula Parrilli, del vecchio Palazzo di Giustizia di Salerno. Un appuntamento dedicato alla riforma della giustizia, con la partecipazione di esponenti della Magistratura, dell’Avvocatura, del CSM. A parlare di “Separazione delle carriere ed indipendenza della magistratura dal potere politico. Un passo avanti verso il giusto processo?” saranno, dopo i saluti dell’avv. Alberto Toriello, presidente dell’ordine degli avvocati di Salerno:
Avv. ANTONINO NAPOLI, avvocato penalista e socio Lions;
Dott. ALFONSO SCERMINO, giudice del Tribunale di Napoli;
Avv. ANTONIO BOFFA, vice presidente della Camera Penale di Salerno;
Dott.ssa KATIA CARDILLO, presidente della sezione ANM di Salerno;
AVV. GIANDOMENICO CAIAZZA, già Pres. nazionale Camere Penali Italiane ;
Dott. ROCCO ALFANO, Procuratore della Repubblica Vicario presso il Tribunale di Salerno;
On. GIUSEPPE GARGANI, presidente dell’Associazione ex parlamentari;
Dott. ROBERTO D’ AURIA, Consigliere CSM;
Avv. ERMANNO BOCCHINI, Past direttore internazionale Lions.
Le conclusioni saranno affidate all’Avv. ROSSELLA VITALI, Presidente del Consiglio dei Governatori Multidistretto ltaly. L’appuntamento sarà moderato dall’avvocato penalista LUCA MONACO, Presidente UIF Sez.Salerno, socio Lions.