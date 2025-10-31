Madeo (Pd), “Grave il nuovo episodio registrato nel cantiere dell’ospedale della Sibaritide”

«Il nuovo principio d’incendio nel cantiere dell’ospedale della Sibaritide è un fatto grave che desta forte preoccupazione e impone risposte immediate in termini di sicurezza e controllo. Non è accettabile – dichiara la consigliera regionale del Pd Rosellina Madeo – che un’opera tanto attesa, simbolo della rinascita sanitaria della zona jonica, continui a essere oggetto di episodi che rischiano di compromettere la fiducia delle comunità e rallentare un percorso già troppo lungo».

«La Sibaritide e l’intera provincia di Cosenza hanno diritto a servizi sanitari all’altezza, con presidi efficienti e personale adeguato. Dopo quattro anni di governo regionale, però, cittadini e operatori continuano a misurarsi con una vera e propria emergenza. I livelli essenziali di assistenza sono ancora ai minimi, la migrazione sanitaria è in crescita e molti ospedali lavorano in condizioni di emergenza cronica. È necessario – prosegue Madeo – un cambio di passo vero, che metta la sanità al centro delle priorità regionali e non la lasci impantanata nei ritardi e nelle incertezze legati alle inadempienze della prima legislatura Occhiuto e ai ritardi che il centrodestra continua ad accumulare anche dopo la scelta delle dimissioni estive del presidente Occhiuto».

«Il presidente, che adesso tornerà a ricoprire anche il ruolo di commissario alla sanità, non ha più alibi o scuse, ma solo il dovere di garantire risultati concreti e tempi certi – conclude la consigliera dem -. Il territorio attende risposte da troppo tempo e non sono più rinviabili un’azione decisa e interventi concreti per restituire ai cittadini della Sibaritide il diritto alla salute e a cure dignitose. Partendo proprio dalla realizzazione in tempi rapidi dei nuovi ospedali. Confidiamo che le Forze dell’Ordine facciano chiarezza su quanto avvenuto in tempi rapidi, arrivando a individuare i responsabili e che, con il contributo di tutti, si metta in campo una strategia in grado di garantire la sicurezza dei cantieri».