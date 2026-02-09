Macabro ritrovamento, il mare a Scalea restituisce un cadavere in uno stato di avanzata decomposizione

Un cadavere in stato di avanzata decomposizione è stato ritrovato sulla spiaggia di Scalea. Secondo quanto si è appreso, ad accorgersi della presenza dei resti umani, che sarebbero stati trascinati sulla battigia dalle correnti marine o anche dalle mareggiate di questi giorni, è stata una coppia di passanti. Immediatamente allertati i carabinieri, che hanno isolato l’area e avviato i primi accertamenti per risalire all’identità e alla provenienza del cadavere. Le prime valutazioni farebbero pensare al corpo di una donna ma si tratta di ipotesi che dovranno essere confermate dagli accertamenti scientifici e tecnici che saranno effettuati nelle prossime ore.