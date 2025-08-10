Ma che razza di paraculo!

Il governatore dimissionario Roberto Occhiuto sta ancora cercando di prendersi meriti che non ha!

Con i nuovi treni regionali lui non c’entra niente!

Quei treni sono stati acquistati grazie al contratto di servizio firmato il 2 Dicembre 2019, due anni prima che la sua giunta si insediasse! (Allegato)

Continua a sventolare risultati del nostro lavoro come fossero suoi.

Perché non fa vedere un documento, che sia uno, firmato da lui che dimostri l’acquisto anche di un solo treno?

La verità è che anche in questo campo il suo contributo è stato ZERO.

E a proposito della ferrovia ionica il progetto è fermo dal 2020, nonostante 700 milioni di euro di investimenti decisi da noi nel 2017. Mancavano solo i cavi elettrici da stendere sui tralicci già montati e non è stato in grado di fare neanche quello! Capisco che per lui sarebbe stata un’impresa titanica!

Per non parlare dell’Alta Velocità da Battipaglia a Reggio per la quale ha fatto perdere alla Calabria l’opportunità storica del PNRR e nessuno ha detto una sola parola! Roberto Occhiuto ha governato palesemente incontrastato.

Piuttosto che vendere panzane avrebbe fatto bene ad impegnare il suo tempo ad affrontare problemi reali tra i quali l’ammodernamento infrastrutturale che assume un ruolo strategico per la nostra regione. Raccontando balle, forse si potrebbero anche vincere le elezioni ma di certo a perdere sarebbero la Calabria e i calabresi.