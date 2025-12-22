Lsu-Lpu, Irto (Pd) presenta ordine del giorno a fini pensionistici. Il senatore dem: “Sempre vicini a questi lavoratori” 

Il senatore del Pd Nicola Irto ha presentato un ordine del giorno al disegno di legge di Bilancio 2026 con cui impegna il governo a riconoscere pienamente, ai fini pensionistici, i periodi di lavoro svolti dai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (Lsu ed Lpu), prevedendo il riscatto e l’integrazione contributiva dei periodi non coperti, con oneri a carico dello Stato o degli enti di riferimento. L’atto richiama un principio di equità del sistema previdenziale: a prestazioni lavorative effettivamente rese in favore delle pubbliche amministrazioni, deve corrispondere un adeguato riconoscimento contributivo, evitando penalizzazioni sul diritto e sull’adeguatezza della pensione. “Con questo ordine del giorno – spiega Irto – chiediamo di sanare una grave ingiustizia che colpisce migliaia di lavoratori, molti dei quali oggi già assunti nella pubblica amministrazione ma con carriere previdenziali mutilate. Il mancato riconoscimento dei periodi per Lsu ed Lpu produce disuguaglianze e alimenta il rischio di povertà nella fase di quiescenza”. Il senatore dem ricorda inoltre di aver incontrato nei giorni scorsi a Roma – insieme al deputato M5S Riccardo Tucci, che ha collaborato alla stesura dello stesso ordine del giorno – una rappresentanza dei 4.500 lavoratori ex Lsu/Lpu calabresi. “Sono persone che hanno garantito per anni servizi pubblici essenziali, spesso in condizioni di precarietà e discontinuità. A loro – rammenta il senatore, segretario del Pd Calabria – ho ribadito che serve una soluzione strutturale, a partire dal riconoscimento contributivo dei periodi di lavoro svolti”. “Il Pd Calabria – conclude Irto – continuerà a seguire questa vertenza e a sollecitare governo, Regione e Parlamento affinché venga garantito un trattamento pensionistico dignitoso a chi ha lavorato per lo Stato e per le comunità locali”.