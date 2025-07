Lotto: in Calabria tripletta da 81mila euro

Il Lotto premia la Calabria, dove è andato un premio complessivo da 81.728 euro. Come riporta Agipronews, a Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, vincita da 43.478 euro grazie alla Cinquina Simbolotto in via Sacerdote Scopelliti, mentre ad Amantea, in provincia di Cosenza, vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno in via Dogana, stessa combinazione vale un premio da 14.500 euro a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro nella Contrada Donna Mazza. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 740,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.