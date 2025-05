Il Lotto sorride alla Calabria. Nell’estrazione di venerdì 9 maggio, come riporta Agipronews, da segnalare una doppio vincita da 14.250 euro ciascuna a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, grazie a tre ambi e un terno, uno in via Nazionale, l’altro in viale Luca De Rosis. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,4 milioni di euro, per un totale di 498,2 milioni di euro da inizio 2025.