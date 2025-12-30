Lotta allo spaccio di stupefacenti in Calabria, arrestato un 35enne

In un’ottica di costante monitoraggio e presidio del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno inferto un nuovo colpo allo spaccio di stupefacenti a Cirò Marina, dove l’intensificazione dei servizi predisposta in vista delle imminenti festività ha portato all’arresto in flagranza di un trentacinquenne del luogo.

L’operazione ha preso il via da un ordinario controllo stradale che ha visto i militari intercettare un’autovettura con a bordo due persone il cui palese stato di agitazione ha immediatamente insospettito le Fiamme Gialle; acume investigativo riscontrato allorquando entrambi hanno spontaneamente consegnato circa 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, tentando di minimizzare la portata dell’attività illecita in atto.

Le successive attività di polizia giudiziaria, avviate nell’immediatezza dei fatti, hanno consentito di acclarare come si fosse da poco perpetrata una cessione di stupefacente ad opera del conducente e di conseguenza si è proceduto alla perquisizione domiciliare della residenza dello stesso.

Sono stati, così, rinvenuti e sottoposti a sequestro ulteriori 120 grammi di hashish e marijuana, unitamente a un bilancino elettronico di precisione ancora ricoperto di sostanza, chiaro indice di attività illecita di frazionamento e smercio in itinere.

Di fronte alla flagranza del reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990 e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone guidata dal Dott. Domenico Guarascio, per l’indagato è scattato immediatamente l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, misura poi confermata in sede di giudizio per direttissima a seguito del patteggiamento della pena richiesto dalla difesa.

Contestualmente, l’altro soggetto identificato è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

L’operazione di servizio testimonia ancora una volta come la Guardia di Finanza, impegnata quotidianamente nello svolgimento della sua mission istituzionale di polizia economico-finanziaria, costituisca un efficace baluardo contro i traffici illeciti e rappresenti un presidio di tutela della legalità.