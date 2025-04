L’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare approva il rendiconto 2024

Con un avanzo di amministrazione di oltre 121,8 milioni di euro e un saldo cassa di circa 163 milioni di euro, l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, riunitosi stamattina, ha dato parere favorevole al Rendiconto Generale 2024 dell’Ente, guidato dal presidente Andrea Agostinelli.

Dalla illustrazione della rendicontazione, nel corso del 2024, il totale delle Entrate ammonta a circa 76 milioni di euro a fronte dei 83 milioni di euro destinati alle Uscite.

Di queste, tra le Spese in conto capitale, 62 milioni di euro sono stati destinati ad investimenti infrastrutturali tra i quali, finalizzati all’ulteriore sviluppo delle performance del porto di Gioia Tauro, 50 milioni di euro sono stati impegnati per il finanziamento dei lavori di approfondimento e consolidamento delle banchine portuali di levante nei tratti A-B-C.

Contestualmente, l’Avanzo di amministrazione ex ante 2024, è stato vincolato ad investimenti in opere infrastrutturali per un valore di 72 milioni di euro destinati alla valorizzazione degli scali portuali che ricadono nella propria circoscrizione.

L’oculata gestione economica dell’Ente è stata, come ormai da diversi anni, finalizzata anche nel 2024 all’abbattimento delle tasse d’ancoraggio, per un valore complessivo di 1 milione di euro, da rimborsare alle compagnie di navigazione che attraccano negli scali portuali di competenza dell’Ente, al fine di sostenere la competitività dei propri porti.