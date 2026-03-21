L’Operazione nel Reggino. Rinvenuto un arsenale clandestino e della cocaina in una campagna in contrada Feudo, arrestato un 48enne

Si è svolto a Gioia Tauro, presso la Sala Le Cisterne, il convegno “Chi sbaglia paga. Basta impunità, giochi di potere e magistratura politicizzata”, organizzato dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia Gioia Tauro in collaborazione con i circoli di Melicucco e Rosarno, a conclusione di un tour che ha visto il partito protagonista di numerosi […]