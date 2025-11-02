LOCRI, PIU’ DI 7 ORE DI FESTA E SPETTACOLO PER LA FESTA DEI 40 ANNI DI STUDIO54NETWORK

PIU’ DI 7 ORE DI FESTA E SPETTACOLO PER LA FESTA DEI 40 ANNI DI STUDIO54NETWORK.

Il centro di Locri invaso da un pubblico arrivato non solo dalla Calabria, per una festa che neanche la pioggia è riuscita a fermare.

Ci sono eventi che restano per sempre. E questo 31 ottobre 2025 sarà uno di quelli che nessuno dimenticherà.

Un pubblico eroico, incredibile, capace di resistere per ore sotto la pioggia battente, ha trasformato Locri in un grande palcoscenico di emozioni, musica e ricordi.

Sette, otto ore di pioggia, dalla prima all’ultima canzone, non sono bastate a fermare la voglia di festeggiare, cantare e applaudire i protagonisti di Studio54Network, la radio dei grandi eventi, che ha celebrato i suoi 40 anni di storia con una produzione live senza precedenti.

Sul palco, un parterre d’eccezione: Alberto Camerini, Viola Valentino, Francesco Baccini, Silvia Mezzanotte, Regina, Ruly Rodriguez, Tacabrò, Sugarfree, Marco Carta, Moreno, Vale Lambo, Cioffi, Nigra, Carboidrati, Serena De Bari, Samurai Jay, Marataro, Mida, Daring, Shark & Groove.

Artisti arrivati da tutta Italia – e perfino dall’estero – per celebrare una radio che ha attraversato quattro decenni di musica italiana e internazionale, tra hit ed evergreen che hanno fatto ballare intere generazioni.

Dalla scuola al mito: si festeggia la storia di un sogno calabrese. Era il 1985 quando, tra i banchi di scuola, un gruppo di liceali decise di accendere un sogno chiamato Studio54Network.

Una radio nata dalla passione, cresciuta con l’entusiasmo e diventata nel tempo voce di tutti e simbolo di libertà, energia e intrattenimento.

Oggi, quarant’anni dopo, quella stessa voce continua a viaggiare “on the road”, con tecnologie all’avanguardia e una filosofia rimasta intatta: stare tra la gente, vivere la musica, raccontare le emozioni in diretta.

Quella del 31 ottobre non è stata una semplice festa, ma una grande produzione live, capace di coinvolgere e unire un’intera regione.

Un evento che ha ripercorso quarant’anni di musica e costume, di spettacolo e di passione, con la qualità tecnica e organizzativa che da sempre contraddistingue Studio54Network.

«La nostra operatività è sempre stata contraddistinta dall’essere tra la gente, con mezzi unici all’epoca in Italia – racconta Enzo Di Chiera, voce storica e anima dell’emittente –. Oggi molti ci hanno seguito, ma credo che sintetizzare Studio54 significhi associarla anche alla storia del costume, dello spettacolo e, se vogliamo, anche della calabresità».

La pioggia non ferma i sogni, sopratutto questa volta. E così, sotto un cielo invernale, migliaia di persone, come mai inzuppate ma mai stanche, hanno vissuto un momento di pura magia.

Un abbraccio lungo più di 10 ore, bagnato e scintillante, che ha celebrato quarant’anni di musica, libertà e passione.

Perché ci sono eventi che non si cancellano. E il 31 ottobre 2025, per chi c’era, resterà per sempre nel cuore.