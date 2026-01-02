Locri capitale del Capodanno in Calabria: migliaia in piazza con Studio54network

Locri si riconferma una delle capitali del Capodanno in Calabria grazie alla grande festa firmata Studio54network, che ha trasformato il centro cittadino in una vera e propria arena dello spettacolo.

In migliaia hanno raggiunto il cuore della città, allestito per l’occasione anche con una area coperta centrale, vivendo una notte di musica, luci e intrattenimento che ha coinvolto pubblico di ogni età.

Imponente l’allestimento tecnico: oltre *sessantamila watt di potenza audio, più di *60 macchine motorizzate e quasi 100 metri di ledwall hanno dato vita a una scenografia di livello nazionale, capace di valorizzare ogni momento dello spettacolo.

Una *superproduzione, quella di Studio54network, che ha ulteriormente potenziato la collaudata struttura di *“Locri on Ice”**, curando ogni dettaglio dell’evento: dall’allestimento alla conduzione della serata, passando per dj set, animazione e un sistema di riprese televisive avanzato, con l’utilizzo di telecamere speciali perfettamente integrate nello show.

Un evento fortemente voluto dall’*Amministrazione Comunale di Locri, con in prima linea il sindaco *Giuseppe Fontana e l’assessore Domenica Bumbaca, che ancora una volta hanno puntato sulla formula vincente di Studio54network, protagonista da quasi trent’anni dei più grandi Capodanni nelle piazze del Sud Italia.

Non solo quindi uno spettacolo, ma soprattutto una grande festa, progettata per rendere protagonisti il pubblico e la città.

Anche quest’anno Locri è stata meta di migliaia di persone provenienti da tutta la provincia reggina, dimostrando come sia possibile ottenere grandi numeri e grande divertimento senza ricorrere a spese faraoniche, ma puntando su qualità, esperienza e una progettazione solida dell’evento.

Un Capodanno che conferma Locri al centro della scena e Studio54network come garanzia di successo.