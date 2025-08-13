Approdo Calabria

L’Istituto Superiore di Sanità conferma altre 4 diagnosi di botulismo in Calabria

Ago 13, 2025 - redazione

banner bcc calabria
banner bcc calabria

Arriva un’altra conferma dall’ Istituto Superiore di Sanità: le analisi di laboratorio certificano la diagnosi di botulismo in altri 4 pazienti i cui campioni biologici erano stati inviati all’Istituto nazionale.

Sono in tutto 7 le diagnosi di botulismo effettuate all’ Ospedale Annunziata di Cosenza nell’immediatezza dei ricoveri e confermate dall’ISS.

In nottata sono giunti al nosocomio altro due pazienti, attualmente ricoverati in Pediatria con lieve sintomatologia suggestiva di intossicazione botulinica.

Situazione ricoveri: in tutto 17

  • n° 5 in Terapia Intensiva;
  • n° 5 in Pediatria;
  • n° 7 nei Reparti di Area Medica

Categorie