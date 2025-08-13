L’Istituto Superiore di Sanità conferma altre 4 diagnosi di botulismo in Calabria
Ago 13, 2025 - redazione
Arriva un’altra conferma dall’ Istituto Superiore di Sanità: le analisi di laboratorio certificano la diagnosi di botulismo in altri 4 pazienti i cui campioni biologici erano stati inviati all’Istituto nazionale.
Sono in tutto 7 le diagnosi di botulismo effettuate all’ Ospedale Annunziata di Cosenza nell’immediatezza dei ricoveri e confermate dall’ISS.
In nottata sono giunti al nosocomio altro due pazienti, attualmente ricoverati in Pediatria con lieve sintomatologia suggestiva di intossicazione botulinica.
Situazione ricoveri: in tutto 17
- n° 5 in Terapia Intensiva;
- n° 5 in Pediatria;
- n° 7 nei Reparti di Area Medica