Liste d’attesa, Irto (Pd): “Meloni si nasconde e scarica sulle regioni, è vergognoso”

“La presidente Giorgia Meloni ha scaricato sulle Regioni il dramma delle liste d’attesa nella sanità pubblica. È gravissimo: significa voltare le spalle alle Regioni, abbandonarle e usarle come scudo per nascondere le responsabilità e inadempienze del suo governo”. È quanto afferma il senatore del Pd Nicola Irto a proposito delle dichiarazioni rese dalla presidente del Consiglio nel “premier time” di oggi sulle liste d’attesa. “Ne pagano le spese soprattutto territori come la Calabria, il cui Servizio sanitario – avverte Irto – è già fin troppo provato. Il governo di centrodestra è abituato allo scaricabarile e sulle liste d’attesa chiude ora gli occhi e spera che i cittadini se la prendano con le Regioni. È un comportamento irresponsabile, pilatesco, vergognoso”. “Il Partito democratico continuerà a lottare per una sanità pubblica efficiente, giusta e accessibile, soprattutto nelle aree più fragili del Paese come la Calabria, dove – conclude il senatore dem – la salute non può né deve essere un privilegio di pochi”.