Lirosi Autoservizi incontra i dipendenti a Gioia Tauro: risultati, lavoro, ruolo delle istituzioni e

buone pratiche in territori complessi

In vista delle festività, l’amministrazione giudiziaria che gestisce la società, promuove una iniziativa

per fare il punto sull’attività svolte nel percorso di legalità avviato. L’appuntamento, in programma

presso la sede venerdì 19 dicembre alle ore 11, sarà un momento di confronto sul valore

dell’impegno quotidiano e della partecipazione attiva e di riflessione sul futuro da preservare con il

necessario impegno collettivo

Una Fede vissuta saldando strada e dottrina, il Vangelo, Costituzione e doveri di Cittadinanza, Terra

e Cielo, dunque vissuta in ascolto dei più fragili e vulnerabili per seminare e coltivare la speranza

lungo un cammino di impegno nato dalle difficoltà. “L’Amore non basta” racconta la storia di don

Luigi Ciotti, dunque la storia collettiva di quanti, come lui e con lui, si battono per affermare

principi di dignità, giustizia sociale e libertà.

La portata valoriale di questa esperienza risuona come un monito di speranza e un appello alla

corresponsabilità che, in questo frangente storico di deciso cambio di passo nella gestione, sono

comuni all’azienda Lirosi Autoservizi srl, impegnata nel trasporto pubblico locale, con sede a Gioia

Tauro.

L’azienda, in regime di amministrazione giudiziaria, ha riacquistato la possibilità di guardare al

futuro avendo risanato i suoi conti e ristabilito ordine e legalità nella sua gestione. Ordine e

legalità che si traducono in diritti garantiti per i dipendenti, impegnati nell’erogazione di un servizio

essenziale per la comunità, e in utili che contribuiscono a rigenerare il tessuto produttivo in un

territorio complesso e sofferente come quello della Piana di Gioia Tauro.

Un’esperienza virtuosa (purtroppo non frequente come dovrebbe) che testimonia come

l’intervento dello Stato attraverso l’istituto dell’Amministrazione giudiziaria possa essere

concretamente garanzia di rinascita e di ritorno a valore di realtà produttive e occupazionali.

Tale esperienza, di cui protagonisti sono i dipendenti che con fiducia e pazienza non hanno mai

fatto mancare il loro essenziale apporto al lavoro dell’Amministrazione giudiziaria, sarà al centro

dell’incontro che l’Azienda ha scelto di promuovere in vista delle festività natalizie, aprendolo alla

cittadinanza, e che avrà luogo venerdì 19 dicembre, presso la sede aziendale sita sulla strada

Statale 111 a Gioia Tauro, alle ore 11, in partnership con Diemmecom Società editoriale.

L’incontro sarà occasione per fare il punto sul lavoro svolto e sui risultati raggiunti nel percorso di

legalità avviato dall’azienda e condividere per un momento di confronto sul valore dell’impegno

quotidiano dei lavoratori e sulla partecipazione attiva che ha contribuito alla stabilità dell’impresa

nel presente. Al centro anche il ruolo delle istituzioni come presidio di legalità e trasparenza e

come soggetti chiamati a tutelare e valorizzare le buone pratiche realizzate in territori complessi.

Con le testimonianze dei dipendenti Caterina Borgia e Antonio Masseo e gli interventi

dell’amministratrice unica e amministratrice giudiziaria della Lirosi Autoservizi srl, Sabrina

Condemi, del responsabile dell’area legale e dell’area finanziaria dell’azienda, rispettivamente

Giuseppe Mazzotta e Giuseppe Tamiro, l’incontro, moderato dalla giornalista LaCNews24 Anna

Foti, si aprirà al prezioso contributo di Libera e dei rappresentanti Istituzionali, altrettanto centrali

in questo percorso di riscatto e affermazione della legalità.

Offriranno il loro contributo don Pino De Masi referente Libera Piana, Natina Pratticò, presidente

del tribunale di Palmi, Marcello Minenna, assessore bilancio e patrimonio, programmazione fondi

nazionali e comunitari della Regione Calabria che si collegherà da remoto. Concluderà l’incontro

Santo Melidona, procuratore aggiunto della Dda di Palmi.

Con l’occasione sarà consegnato ai dipendenti, come omaggio aziendale, proprio una copia del

libro di don Luigi Ciotti, “L’Amore non basta”. Una scelta fortemente simbolica, segno di gratitudine

e nuovo incoraggiamento a proseguire lungo il percorso di rigenerazione avviato e da non

disperdere.

L’impegno a proseguire deve passare da una corresponsabilità che renda le basi che

l’amministrazione Giudiziaria ha costruito e reso solide, in grado di continuare a esistere per

sostenere l’Azienda anche dopo e, dunque, per assicurarle un futuro.