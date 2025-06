Lions Club di Palmi, Ettore Gerace, ha passato il testimone al nuovo Presidente, Antonio Papalia

Ieri sera si è celebrata la 58ª Charter del Lions Club di Palmi, accompagnata dalla cerimonia del Passaggio della Campana.

Il Presidente uscente, Ettore Gerace, ha passato il testimone al nuovo Presidente, Antonio Papalia, sancendo così l’inizio ufficiale del nuovo anno sociale.

Nel suo discorso d’insediamento, Papalia ha sottolineato “la responsabilità di portare avanti una storia lunga 58 anni, fatta di generosità, impegno silenzioso e presenza concreta sul territorio”. E ha proseguito: “In questo percorso ho scelto di farmi guidare da due parole fondamentali: servizio e orgoglio. Servizio, perché essere Lions significa esserci per gli altri, offrire ascolto e aiuto. Orgoglio, perché dobbiamo essere fieri della nostra identità, dei valori che ci hanno guidato e di ciò che continueremo a realizzare insieme”.

Ha poi dichiarato il suo intento di coinvolgere ogni socio come protagonista attivo nella vita del Club, trasformando l’energia individuale in una vera forza collettiva. “Credo profondamente nel dialogo con le istituzioni e nella collaborazione con tutte le realtà culturali, sociali e sportive del territorio. Solo attraverso condivisione e sinergia – ha concluso il neopresidente – potremo affrontare le sfide che ci attendono e costruire, giorno dopo giorno, un presente e un futuro di valore per la nostra comunità”.

Accanto ad Antonio Papalia, il nuovo Direttivo sarà composto da Nico Zappone nel ruolo di Vicepresidente, Giuseppe Castaldo come Segretario, Vincenzo Fusaro Tesoriere e Francesco Barone Cerimoniere.

La serata è stata impreziosita dalla presenza del Governatore eletto del Distretto 108YA, Pino Naim, del Presidente di Circoscrizione Giovanni Barone e del Past Governatore Armando Veneto, insieme a numerosi soci dei Lions Club del territorio e a rappresentanti delle associazioni di servizio operanti nell’area palmese.

Con l’ingresso di tre nuovi soci, la Charter rinnova lo slancio del Lions Club di Palmi e rafforza il suo impegno al servizio della comunità.