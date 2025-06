L’intervento di salvataggio. Recuperato un escursionista disperso nei boschi in Calabria

In questi giorni, mentre in Palestina si consuma una tragedia umanitaria sotto gli occhi del mondo, molte città italiane stanno levando la propria voce per chiedere un cessate il fuoco immediato e per esprimere solidarietà al popolo palestinese. Anche Gioia Tauro non può restare in silenzio. Non si tratta di ideologia, ma di umanità. Migliaia […]