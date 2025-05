L’Inter pareggia 2-2 con la Lazio, resta a -1 dal Napoli

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter sogna il sorpasso sul Napoli in vetta ma viene fermato dalla Lazio all’ultimo respiro: a San Siro termina 2-2 per effetto del gol di Pedro su rigore al 90′, dopo che i nerazzurri erano stati davanti per due volte (reti di Bissck prima e Dumfries dopo, risposte sempre dello spagnolo).

Inzaghi deve fare a meno di Lautaro Martinez e sceglie Taremi come partner d’attacco per Thuram; a centrocampo, invece, si rivede Mkhitaryan. Baroni, invece, sorprende tutti schierando Vecino titolare sulla trequarti con Dia a sinistra, al posto dello squalificato Zaccagni. Si rivede, inoltre, Nuno Tavares. La prima parte di primo tempo è molto bloccata, con qualche squillo da una parte e dall’altra ma senza occasioni concrete. L’Inter tiene palla, la Lazio si difende con ordine. I nerazzurri aumentano la pressione e mettono in difficoltà gli ospiti, che però hanno un’occasione ghiottissima con Isaksen al 42′: Isaksen si invola in profondità ma, davanti a Sommer, sbaglia tutto calciando addosso al portiere svizzero.

Gol sbagliato, gol subito: in pieno recupero, Bisseck risolve una mischia sugli sviluppi di calcio d’angolo infilando di mancino la sfera sotto la traversa, battendo Mandas. Un gol provvidenziale che manda le squadre negli spogliatoi sull’1-0. Al rientro in campo, la Lazio appare più frizzante e prende l’iniziativa, mentre l’Inter sembra perdere ritmo e metri in campo. Nonostante ciò, non arrivano occasioni particolarmente importanti per gli uomini di Baroni nei primi venti minuti della ripresa, fino a quando Castellanos si prende palla sulla trequarti servendo bene Dia, che però manca lo specchio mandando sul fondo. E’ il preludio al pareggio, che arriva al 72′: azione che si sviluppa da destra a sinistra, con il tiro di Marusic deviato da Dumfries e Vecino che è lucido nell’appoggiare palla a Pedro, che da pochi passi non sbaglia. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene poi convalidata dopo la revisione del Var, dato che l’offside non c’era. La reazione dell’Inter è immediata, il nuovo vantaggio arriva al 79′ su un calcio di punizione battuto da Calhanoglu dal lato corto dell’area: cross per lo stacco di Dumfries, che di testa batte Mandas sul primo palo. Sembra tutto in controllo per l’Inter, ma su una giocata di Castellanos, Bisseck allarga colpevolmente il braccio.

Chiffi inizialmente non ravvisa l’irregolarità, ma non può che concedere il rigore dopo essere stato richiamato all’on-field review: Pedro va sul dischetto e batte che Sommer, che intuisce ma non ci arriva. C’è ancora spazio per una grande occasione per Arnautovic, che liscia clamorosamente il pallone su una sponda di Acerbi. Al 98′, lo stesso attaccante austriaco trova la rete ma in chiaro fuorigioco: il risultato non cambia più, l’Inter perde una grande occasione e la Lazio scende a due punti dalla Juventus, venendo scavalcata al quinto posto anche dalla Roma: tutto ancora aperto in vista dell’ultima giornata.

