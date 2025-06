L’ing. Davide Pozzi è il nuovo Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria

Nominato il Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria: è l’ing. Davide Pozzi – Dirigente Superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

Da alcune settimane l’ing. Davide Pozzi è stato nominato Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria.

L’ing. Pozzi manterrà contestualmente la reggenza dell’Ufficio delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione presso la Direzione Centrale per l’Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Gestionali, al Viminale.

Nato a Roma nel 1971, l’ing. Pozzi si è laureato con lode in Ingegneria Civile presso l’Università “La Sapienza” e ha conseguito due Master di Secondo Livello: uno in Amministrazione e Governo del Territorio presso la LUISS “Guido Carli” – School of Government e un altro in Sistemi Informativi Geografici presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.

Dopo un’esperienza triennale nel settore privato della progettazione di grandi opere infrastrutturali, nel 2002 è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito al superamento di concorso pubblico, iniziando il suo percorso presso il Comando Provinciale di Varese.

Nel 2006 si è trasferito a Roma, presso gli Uffici Centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presso i quali ha ricoperto incarichi nell’ambito dell’innovazione tecnologica e dei sistemi informatici. In particolare, ha contribuito allo sviluppo di progetti strategici per la digitalizzazione delle attività del Corpo, alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche per le sale operative 115/112NUE, nonché alla partecipazione a programmi di ricerca europei (FP7, Horizon 2020).

Ha preso parte in prima linea a importanti emergenze sismiche – L’Aquila (2009), Emilia Romagna (2012), Centro Italia (2016) – curando in particolare le attività di messa in sicurezza degli edifici danneggiati.

Dal 2019 al 2021 ha svolto il ruolo di Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo, prima di assumere l’incarico presso l’allora Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali in Roma, al Viminale, quale Dirigente dell’Area Informatica e, da ultimo, quello di Dirigente dell’Ufficio delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria, ing. Maurizio Lucia, nel dare il benvenuto in terra di Calabria ha rappresentato che con l’assunzione in servizio dell’ing. Davide Pozzi potrà contarsi su un’ulteriore grande professionalità che opererà nella complessa macchina organizzativa dei Vigili del Fuoco calabresi. Il Direttore regionale ha poi sottolineato l’attenzione che gli Uffici Centrali del Corpo Nazionale hanno riservato alla Calabria ed ha voluto ringraziare il Comandante dei Vigili del Fuoco di Catanzaro l’ing. Giuseppe Bennardo che fino ad oggi ha ricoperto l’incarico ora assunto dall’ing. Pozzi, in qualità di reggente dell’Ufficio.