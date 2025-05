L’Influenza dell’Islam sul Diritto Umanitario Occidentale

E’ stato pubblicato, su Lulu Libri, il libro dal titolo “Il Diritto Internazionale Umanitario nell’Islam” di Paolo Fortunato Cuzzola e Silvestro Passarelli. Contrariamente a quanto spesso si pensa, il diritto umanitario non è un’esclusiva creazione occidentale. Il libro evidenzia come norme simili fossero già presenti nella cultura islamica e abbiano persino influenzato pensatori europei come Grozio. Attraverso esempi storici, come la magnanimità di Saladino, il testo dimostra che la civiltà islamica ha fornito un modello avanzato di regolamentazione della guerra e protezione dei non combattenti. Il testo “Il Diritto Internazionale Umanitario nell’Islam” è un’opera ambiziosa e approfondita che si propone di illustrare, in chiave sistematica e accessibile, il rapporto tra diritto islamico e diritto internazionale umanitario. Contenuto e Struttura Il volume si presenta come un manuale organico, pensato sia per professionisti delle Forze Armate e dei Corpi Ausiliari sia per chiunque voglia approfondire la materia. La struttura in capitoli tematici è ben definita, con un indice che copre in modo esaustivo i diversi aspetti del diritto islamico e la sua interazione con il diritto internazionale. I primi capitoli trattano del diritto islamico in senso generale: fondamenti, scuole giuridiche, fonti, istituzioni, e norme sullo status personale. Seguono capitoli su ambiti specifici del diritto (penale, economico, di famiglia). Gli ultimi capitoli sono i più rilevanti per il tema del manuale: trattano della concezione islamica della guerra, della codificazione moderna del diritto umanitario e del recepimento nelle legislazioni dei paesi musulmani. Punti di Forza · Completezza e rigore: Il testo mostra un’approfondita conoscenza della materia, unendo la tradizione giuridica islamica classica con le sfide contemporanee. · Contestualizzazione storica e religiosa: gli autori inseriscono efficacemente gli istituti giuridici nella cornice della teologia islamica, chiarendo come la sharīʿa si applichi nella vita pubblica e privata. · Approccio comparatistico: L’opera mette a confronto, senza pregiudizi, il diritto islamico e quello internazionale, mostrando le affinità e i punti di frizione. · Utilità operativa: È evidente la destinazione pratica del testo, pensato anche come supporto formativo per chi opera in contesti multinazionali o in missioni umanitarie. Un elemento prezioso è la prospettiva secondo cui il diritto umanitario non è solo un prodotto occidentale, ma possiede radici anche nella tradizione islamica. “Il Diritto Internazionale Umanitario nell’Islam” è un testo valido, ben documentato e particolarmente utile per chi opera nel diritto, nella diplomazia o in contesti interculturali.