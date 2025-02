L’Infiorata al Giubileo in Vaticano, il sindaco Biasi alla Proloco: Siete l’orgoglio della Calabria

La bellezza, la bravura e il rinnovato prestigio internazionale, di cui Taurianova continua a dare prova grazie all’Infiorata annualmente organizzata dalla Proloco, ispirano le dichiarazioni di entusiasmo con cui il sindaco Roy Biasi, e l’assessore alla Cultura Maria Fedele e l’assessore agli Eventi Massimo Grimaldi commentano la notizia della partecipazione dell’associazione cittadina alla realizzazione dei 2 quadri floreali creati in questi giorni a piazza San Pietro per il Giubileo.

«Ci riempie di un nuovo orgoglio sapere che ci siete anche voi tra le 19 associazioni di tutto il mondo che hanno contribuito all’omaggio di armonia e all’inno di speranza fatto con i fiori, di cui i pellegrini hanno goduto», ha detto il primo cittadino rivolto alla delegazione taurianovese guidata dal presidente facente funzioni Pier Luigi Melara.

«La città vi è riconoscente – prosegue il sindaco Biasi – perché continua a rivelarsi preziosa non solo la scelta di rafforzare, anche in questa esposizione ammirata da visitatori di tutto il mondo, la collaborazione con gli artisti di Noto, ma anche la volontà di far parte del Cidae, il Comitato internazionale delle arti effimere che sta promuovendo la valutazione dell’infiorata quale patrimonio dell’Unesco. Sapere ed essere consapevoli che al cospetto di un pubblico così numeroso, e all’interno del luogo sacro della cristianità per eccellenza, si faccia spazio anche un pezzo di Calabria che investe nella valorizzazione del territorio con originalità artistica – conclude il sindaco – credo debba essere il moltiplicatore di un orgoglio che intanto unisce i taurianovesi, ma poi offre anche lo spunto affinchè gli enti, non solo il Comune, investano sempre di più per accostare quanti più giovani a questa peculiare forma di arte che Taurianova fin qui ha sviluppato come nessuno in Calabria».

Anche l’assessore Fedele, rivolgendosi alla delegazione di cui hanno fatto parte anche Nello Stranges, Caterina Cardona e Cinzia Cucinotta, ha voluto sottolineare il valore culturale e sociale di una identità artistica cittadina, che si è potuta forgiare grazie alle 6 edizioni fin qui organizzate.

«La città è cambiata ed è diventata consapevole del ruolo regionale diverso che sta giocando sul piano della promozione culturale anche grazie a voi – sostiene l’assessore che è anche Direttore delle manifestazioni nell’anno di Taurianova Capitale del Libro – ecco perché ritengo che l’eccezionale portata del presente che stiamo vivendo, anche grazie al vostro lavoro per il Giubileo e agli eventi che continuano per la promozione della lettura, possa essere definito unico per varietà dei linguaggi artistici che si riverberano a favore di una comunità quanto mai assetata di nuove suggestioni e stimoli. Certamente raro questo tempo, ma non irripetibile, anzi tutt’altro, visto che proprio il modello di coinvolgimento che l’amministrazione comunale ha avviato e promosso, credo sia ormai il tratto distintivo di una concordia sociale e di una voglia fattiva che diventa patrimonio che assolutamente faremo in modo di non disperdere, perché la cosa più importante che questo tempo ci insegna è che indietro non si torna».

E proprio rivolta al futuro è la riflessione dell’assessore Grimaldi.

«Convinti della forza attrattiva di manifestazioni come l’Infiorata – conclude Grimaldi – stiamo già lavorando partendo dal punto fermo delle date decise dalla Proloco per la prossima edizione, dal 5 all’8 giugno, per sviluppare intorno alla manifestazione artistica un cartellone che consacri l’attitudine alla ricettività di cui i nostri esercenti si dimostrano ogni anno veri campioni».