L’incontro della scuola di recitazione della Calabria e l’ Università di teatro e cinema Karpenko-Kary va oltre l’ interscambio

La scuola di recitazione della Calabria, con il patrocinio e collaborazione del comune di Cittanova e dell’associazione Media Vision Theatre, ha avuto la possibilità di realizzare uno splendido interscambio culturale con l’università nazionale di teatro, cinema e televisione Karpenko-Kary di Kiev, una delle più antiche e prestigiose istituzioni artistiche al mondo.

Per 15 giorni precisamente dal 5 maggio al 20 , dieci studentesse dell’ Universita’ di Kiev hanno partecipato al progetto “Magna Grecia” presso la scuola di recitazione della Calabria a Cittanova .Loro sono al secondo anno di studi di “arte di recitazione del teatro e del cinema”, a seguirle ci sono state le docenti di educazione musicale Irina Persanova e docente di lingua scenica Karina Suhorukova. In un clima attuale così delicato per l’ Ucraina è stata un’ ottima idea organizzare questo viaggio. Gli allievi della SRC insieme alle studentesse ucraine si sono esibiti in diverse discipline mettendo in risalto la professionalità, la competenza e la bravura acquisita nel tempo, il bello vedere due culture a confronto e sapersi immedesimare ognuno nel ruolo dell’ altro cercando anche di usare la lingua madre dell’ altro. Per tre giorni si sono organizzate delle uscite per far visitare alle studentesse ucraine la parte non solo grecanica della Calabria ma anche altri siti meravigliosi partendo dalla residenza di Leonida Repaci al Monte S.Elia proseguendo via Scilla- Chianalea poi il museo di Reggio Calabria percorrendo la strada statale e arrivando nel comune di Bova per scendere dalle alture dell’ Aspromonte nell’ affascinante quanto inquietante borgo abbandonato di Roghudi vecchia e infine ultimo giorno la località di Zomaro per la via di Spartaco confluendo nel borgo medievale di San Giorgio Morgeto con la visita del famoso Castello Normanno e le basiliche del posto .La partecipazione al progetto ha dato non solo l’opportunità di confrontarsi e sperimentare delle tecniche dall’ una all’ altra parte ma un momento veramente di relax, vedere la gioia e la spensieratezza dei visi delle ragazze è stato molto gratificante. Come ogni cosa c’ è un inizio e una fine che purtroppo arriva, perché durante il soggiorno, sono nati dei legami che sono linfa di vita. “Nei pensieri di ognuno è scattato subito “ Quando ci rivedremo..?

Quindi la volontà c’è, e’ tutto da organizzare ovviamente, potersi rivedere e vivere nuovamente delle bellissime emozioni sarebbe fantastico.