L’IIS Piria di Rosarno Trionfa nella Competizione Erasmus+: Un Successo Epocale per il Progetto KA 210

L’IIS Raffaele Piria di Rosarno continua a brillare nel panorama educativo europeo, confermando il suo status di punta tra le scuole italiane e europee. Quest’anno, la scuola diretta dalla Dirigente Scolastica Mariarossaria Russo ha raggiunto un risultato straordinario nella competizione Erasmus+ per i progetti KA 210 settore scuola, conquistando il primo posto in Italia con un punteggio perfetto di 100 su 100! Un’impresa che non solo esalta la scuola, ma che la posiziona tra le migliori d’Europa, facendo emergere ancora una volta l’incredibile valore formativo e innovativo dell’I.I.S. Piria. La competizione Erasmus+, da sempre riconosciuta per il suo livello di difficoltà e la forte concorrenza tra le scuole, non ha fermato l’I.I.S. Piria. La scuola ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza, grazie a progetti di altissima qualità, l’impegno instancabile della Dirigente e del Project Manager, e la capacità unica di affrontare e vincere le sfide educative internazionali. In un contesto europeo altamente competitivo, l’I.I.S. Piria si conferma come un faro di formazione che guarda ben oltre i confini tradizionali dell’istruzione, offrendo ai suoi studenti opportunità che li proiettano in un futuro internazionale. La Dirigente Scolastica Mariarossaria Russo non nasconde la sua emozione e il suo orgoglio: «L’IIS Piria è una scuola che non si ferma mai, che apre le porte del mondo ai suoi studenti, offrendo infinite opportunità. Questo trionfo non è solo un premio per noi, ma una testimonianza di come, anche in un territorio che ha dovuto affrontare tante difficoltà, come Rosarno, ci sia qualcosa di straordinario, qualcosa di bello e stimolante che merita di essere celebrato e valorizzato. Siamo una scuola che guarda al futuro con fiducia, portando Rosarno e la Calabria in una dimensione europea». Il Prof. Oliva, fondatore del programma Erasmus+ al Liceo Piria e tra i pionieri italiani nel portare questa iniziativa nelle scuole superiori, ha condiviso il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto: «Ogni successo come questo è il risultato di impegno, passione, ricerca, e di una rete internazionale consolidata con università e scuole di prestigio in tutta Europa. Per me, offrire ai miei studenti la possibilità di esplorare il mondo è una missione di vita. E vedere i successi che otteniamo riflettersi positivamente nelle loro vite, arricchendo ulteriormente ogni esperienza, è la più grande soddisfazione” Il progetto KA 210, focalizzato sull’inclusione sociale e sull’educazione interculturale, è solo uno dei tanti esempi del valore educativo che l’IIS Piria offre. Gli studenti non sono solo coinvolti in mobilità internazionali, ma sono anche preparati a diventare cittadini globali, pronti ad affrontare le sfide di un mondo sempre più interconnesso e multiculturale. In un’epoca in cui l’internazionalizzazione dell’istruzione è una delle principali sfide globali, l’IIS Piria continua a emergere come una scuola capace di rispondere con successo alle esigenze educative moderne. Questo nuovo trionfo nell’Erasmus+ non è solo un premio, ma una conferma della sua leadership nell’educazione internazionale, un esempio brillante di come l’istruzione possa essere motore di cambiamento e crescita non solo per gli studenti, ma per tutta la comunità. Con questo straordinario successo, l’IIS Piria rafforza ulteriormente la sua posizione di leader nelle progettazioni internazionali, continuando a preparare i suoi studenti per diventare i protagonisti di un futuro radioso e di successo. La scuola è più che mai un modello di eccellenza, dove l’innovazione e l’impegno si fondono per creare opportunità senza limiti!