L’IINTIMIDAZIONE. Incendiate nella notte le auto di due sorelle in Calabria, danni anche all’abitazione: “Adesso abbiamo paura per le nostre vite”

Un notte di fiamme, ma anche di tanta paura a Cutro, dove tra sabato e domenica un rogo quasi certamente di natura dolosa ha distrutto le auto di due sorelle, Eugenia e Sara Valerio, rispettivamente di 31 e 23 anni, le due vetture, una Mercedes e una Fiat, erano parcheggiate una accanto all’altra in via Orazio Flacco, su cui affaccia la casa dove le due donne abitano. Le vetture sono state interamente distrutte e le fiamme hanno annerito lo stabile a due piani in cui vive la famiglia Valerio e hanno causato un blackout elettrico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona. La scena che si presenta a distanza di qualche ora è ancora sconcertante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona. La scena che si presenta a distanza di qualche ora è ancora sconcertante.

L’inquietante episodio, di chiara natura intimidatoria, sembra in qualche modo riconducibile a un precedente di un mese fa. A Cremona, dove vive Sara Valerio, era stata incendiata l’auto di quest’ultima. Dagli accertamenti svolti dai carabinieri sarebbe emerso un quadro di dissidi privati che ha caratterizzato la separazione di una delle due sorelle. Viene escluso dagli inquirenti che l’episodio sia ricollegabile a un contesto di criminalità organizzata.