L’IC San Francesco Palmi ottiene il finanziamento Erasmus+: call 2025. 13 docenti dell’I.C. San Francesco Palmi pronti a partire per l’Europa

Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo Sa Francesco Palmi: il progetto

presentato nell’ambito del Programma Erasmus+ – Azione KA122 per la mobilità a breve

termine nel settore dell’Istruzione Scolastica è stato approvato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+

INDIRE, ottenendo un finanziamento pari a € 23.208.

Il progetto, identificato dal codice 2025-1-IT02-KA122-SCH-000323685, permetterà a 13 docenti

dell’istituto di vivere un’esperienza formativa all’estero, con l’obiettivo di potenziare competenze

linguistiche, interculturali e didattiche.

“Siamo orgogliosi di questo risultato” – dichiara il Dirigente Scolastico dell’IC San Francesco di

Palmi, Prof. Ferdinando Rotolo – “Questo traguardo rappresenta un’opportunità straordinaria per

i nostri ragazzi e per tutto il personale docente coinvolto. L’esperienza Erasmus+ non solo

arricchirà le competenze dei partecipanti, ma anche l’intero percorso educativo del nostro Istituto,

contribuendo alla creazione di un ambiente di apprendimento più dinamico e inclusivo. Questo

successo è, naturalmente, il frutto di un lavoro di squadra e della passione di chi ancora crede

nella scuola come luogo di crescita e di formazione. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro

che hanno lavorato con dedizione e impegno per raggiungere questo obiettivo. Siamo convinti che

questo progetto aprirà nuove prospettive e offrirà opportunità di crescita personale e professionale

per i nostri studenti e docenti.”

La mobilità prevista si inserisce in una strategia più ampia di internazionalizzazione e di

innovazione didattica, che mira anche a rafforzare i legami con altre realtà scolastiche europee e

promuovendo la cittadinanza attiva.

La partenza dei docenti è prevista nei prossimi mesi. Intanto, il gruppo di docenti impegnato nella

progettazione è già al lavoro, per pianificare al meglio tutte le complesse attività da realizzare, con

il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.