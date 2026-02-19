Libera, saluti e ringraziamenti al Procuratore Camillo Falvo, trasferito alla Procura di Potenza

Abbiamo appreso la recente decisione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura di nominare il Dott. Camillo Falvo alla guida della Procura della Repubblica di Potenza. Si tratta di un incarico di altissimo profilo istituzionale, che rappresenta il giusto riconoscimento di un percorso professionale contraddistinto da competenza, equilibrio e straordinario senso dello Stato.

Nel corso del suo mandato, avviato nel 2019 alla guida degli uffici giudiziari di Vibo Valentia, il Procuratore Falvo ha rappresentato un punto di riferimento autorevole in una fase particolarmente delicata per il nostro territorio. La sua azione si è distinta non solo per il rigore investigativo, la fermezza nel contrasto alla criminalità comune e organizzata, ma anche per la profonda conoscenza del contesto sociale, economico e culturale in cui le dinamiche mafiose si radicano e si sviluppano.

Il lavoro attento e scrupoloso alla guida della Procura della città capoluogo ha permesso di promuovere un’azione giudiziaria incisiva e coerente, orientata non soltanto alla repressione, ma anche alla prevenzione con particolare attenzione alle problematiche ambientali del territorio.

Al tempo stesso, il Dott. Falvo ha incarnato il volto umano di uno Stato presente, capace di ascoltare e di dialogare. Non si è mai sottratto al confronto con la società civile, dedicando tempo ed energie a numerose iniziative pubbliche. Una collaborazione che ha segnato il nostro percorso associativo e di cui gli siamo grati: numerosi gli incontri ai quali non ha mai fatto mancare la propria disponibilità; nonostante i molteplici e gravosi impegni istituzionali, ha sempre trovato il tempo per essere presente, testimoniando con i fatti un’attenzione autentica e costante verso la comunità.

Particolarmente significativa è stata la sua attenzione verso il mondo della scuola: gli incontri con gli studenti, il dialogo diretto con le giovani generazioni e l’impegno nella diffusione della cultura della legalità hanno rappresentato un investimento concreto sul futuro del territorio.

La sua disponibilità, unita a una profonda conoscenza delle realtà locali e delle dinamiche criminali che le attraversano, ha lasciato un segno tangibile nella nostra comunità, contribuendo a rafforzare la fiducia delle cittadine e dei cittadini nelle istituzioni e a promuovere una crescita collettiva fondata sulla consapevolezza e sulla responsabilità: perché una comunità più consapevole è anche una comunità più libera, capace di riconoscere e contrastare ogni forma di condizionamento e illegalità. Siamo certi che il Dott. Camillo Falvo saprà mettere a disposizione della Procura di Potenza la medesima professionalità, la stessa integrità morale e la stessa determinazione che hanno contraddistinto il suo operato a Vibo Valentia.

Nell’esprimere la nostra più profonda gratitudine, desideriamo rivolgere al Dott. Falvo i nostri più sentiti auguri per questa nuova e prestigiosa responsabilità, con la certezza che questa nuova esperienza sarà ricca di ulteriori e meritati successi.