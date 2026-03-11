L’ex sindaco di Melicuccà Vincenzo Oliverio partecipa da “abusivo” con tanto di fascia tricolore al Porto di Gioia Tauro con la delegazione brasiliana

Tutto è possibile in questo paese anche che un ex sindaco, quello di Melicuccà nel Reggino che fa di nome Vincenzo Oliverio partecipa da “abusivo” con tanto di fascia tricolore al Porto di Gioia Tauro con la delegazione brasiliana. La fascia tricolore per quanto concerne il diritto di indossarla è regolato dall’art. 50 del Tuel. Eppure il 12 febbraio scorso aveva annunciato le sue dimissioni affermando che si trattava di una decisione “non semplice, né presa a cuor leggero” e oltretutto “per rispetto verso i cittadini”.

E non solo perché con una nota della Prefettura del 24 febbraio 2026 il Comune di Melicuccà veniva sciolto, secondo le motivazioni della Prefettura di Reggio Calabria in quanto “non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell’organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio”. Queste le motivazioni e al contempo veniva nominato un commissario straordinario nella persona della dott.ssa Sara Ferri che traghetterà l’Ente comunale fino alle prossime consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio di quest’anno.

Ma, evidentemente non è bastato all’ex primo cittadino per presentarsi in “pompa magna” ad un appuntamento così importante e per non “sfigurare” a indossato da “abusivo” la fascia tricolore.