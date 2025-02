L’evento. Violenza di genere: prevenzione, contrasto e rete di supporto

È attualmente in atto presso la Camera di Commercio di Catanzaro, un importante incontro dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, che ha visto il coinvolgimento di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e della Polizia di Stato. L’evento, promosso dalla Questura di Catanzaro in collaborazione con la CISL Magna Grecia Catanzaro, ha visto la partecipazione del Questore di Catanzaro, dott. Giuseppe Linares, del Procuratore Aggiunto della Repubblica di Catanzaro, dott.ssa Giulia Pantano, del Dirigente della Divisione Anticrimine dott. Francesco Minniti e del Funzionario della Squadra Mobile dott. Andrea Matrella, nonché un esperto del Servizio Centrale Anticrimine di Roma, dott. Danilo Di Laura.

Dopo i saluti del dott. Daniele Gualtieri, Segretario Generale CISL Magna Grecia CZ – KR – VV e del dott. Pietro Falbo, Presidente della Camera di Commercio CZ – KR – VV, i relatori hanno affrontato il tema della violenza di genere da diverse prospettive, analizzando sia gli strumenti di prevenzione sia le strategie di repressione dei reati. La dott.ssa Giulia Pantano, il dott. Francesco Minniti, il dott. Andrea Matrella e il dott. Danilo di Laura hanno illustrato i vari aspetti della normativa anti-violenza sul piano delle misure di prevenzione nella potestà del Questore e di contrasto giudiziario previste dall’ordinamento.

Un aspetto centrale dell’evento è stato il focus sulla necessità di creare una rete sinergica tra le istituzioni, le Forze dell’Ordine e la società civile, affinché le informazioni possano circolare in modo efficace e capillare, garantendo un supporto concreto alle vittime.

Nel suo intervento, il Questore di Catanzaro ha sottolineato l’importanza della divulgazione delle informazioni in materia di violenza di genere, evidenziando come ancora oggi molte donne non siano pienamente consapevoli dei propri diritti e delle tutele previste dalla normativa vigente. “È fondamentale – ha dichiarato il Questore – che ogni donna sappia di poter contare su strumenti concreti di protezione e su una rete di supporto pronta ad intervenire. La conoscenza è il primo passo verso la libertà e la sicurezza.”

Nel corso del convegno si è collegata da Roma la Segretaria Generale CISL dott.ssa Daniela Fumarola, facendo i suoi più sinceri complimenti per l’iniziativa e sottolineando la necessità di costruire le condizioni per una alleanza vera tra istituzioni, parti sociali, società civile, associazioni, scuola e università, mondo della cultura e informazione, contro ogni forma di violenza e di discriminazione di genere.

Il dott. Danile Gualtieri nel corso del suo intervento ha dichiarato: “La CISL Magna Grecia vuole contribuire a creare una rete sempre più efficace sulla prevenzione per promuovere una cultura a favore dei diritti della persona e del rispetto della donna, nonché misure di assistenza e sostegno delle donne vittime di violenza e dei figli minori anche attraverso un sistema di reti territoriali che erogano servizi dedicati.”.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per ribadire l’impegno delle istituzioni nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione di una cultura della prevenzione e del rispetto. La collaborazione tra le diverse realtà coinvolte si conferma un elemento chiave per rendere sempre più efficace l’azione di tutela e protezione delle vittime.