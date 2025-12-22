L’evento. “Via del Vischio”, libri e mostre: così la domenica tuffa Taurianova nel Natale

Con la festosa inaugurazione della “Via del Vischio”, da parte del sindaco Roy Biasi, il programma delle manifestazioni natalizie varato dall’Amministrazione Comunale – su iniziativa degli assessorati agli Eventi e alla Cultura – è entrato nel vivo. La coloratissima attrattiva, ideata personalmente dall’assessore Massimo Grimaldi lungo via Triangolo, è stata ispirata dalla favola di “Alice nel Paese delle Meraviglie” potendo quindi garantire un gradimento più ampio possibile e senza età, in linea con la formula scelta anche quest’anno per il programma di eventi e sintetizzata nel titolo “Natale è Famiglia”. Gli assessori Massimo Grimaldi e Maria Fedele hanno voluto confermare anche in questa occasione quel giusto mix tra intrattenimento per grandi e piccoli, gastronomia, rispetto delle tradizioni di fede, cultura e protagonismo delle associazioni, incoraggiando la permanenza anche di quanti considerano Taurianova una meta irrinunciabile, visto il rinomato artigianato dei torroni. Quasi in concomitanza con l’apertura della Via del Vischio, un altro appuntamento ha scandito la domenica taurianovese appena trascorsa, ovvero l’inaugurazione della mostra dei Presepi Napoletani – organizzata dall’associazione Amici del Palco e inserita nel cartellone del Comune – aperta nell’ex sede della Pretura, nell’ambito di un accordo con l’Agenzia del Demanio che ha autorizzato l’utilizzo del palazzo per finalità culturali. L’esposizione, dislocata lungo tutto il piano terra dell’edificio che si trova sulla centralissima via XXIV Maggio – dunque a poca distanza dall’antica chiesa del Rosario tradizionale sede della mostra, oggi chiusa per restauro – dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Biasi e del presidente Giacomo Carioti rimarrà aperta fino alla Befana. A completare il programma variegato pensato dall’Amministrazione comunale per la domenica che precede la festa, l’apertura dei Mercatini di Natale a Piazza Italia e, nella Chiesa Degli Artisti in Santa Lucia, su iniziativa dell’associazione Mammalucco, la presentazione del libro “Titto” del taurianovese Antonino Condrò. Ad allietare i più piccoli, invece, ha pensato l’associazione Misericordia Ets facendo arrivare una “slitta magica” mentre il Club 500 Taurianova ha curato un raduno delle mitiche vetture, sempre a piazza Italia.

Il programma va avanti con altri eventi fino al 6 gennaio.