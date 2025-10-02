L’eurodeputato Gambino (FdI) sceglie Massimo Cananzi per rilanciare il settore agricolo nella Piana di Gioia Tauro e referente politico per la Calabria Michele Gullace

L’eurodeputato Gambino nomina Massimo Cananzi Referente Politico per l’agricoltura nella Piana di Gioia Tauro

Con una nota ufficiale, l’eurodeputato On. Alberico Gambino, rappresentante della Circoscrizione IV – Italia Meridionale al Parlamento Europeo, ha annunciato la nomina di Massimo Cananzi quale Referente Politico per il settore agricolo nella Piana di Gioia Tauro.

La decisione, assunta su indicazione di Michele Gullace e condivisa con il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, nasce dall’esigenza di dare una risposta concreta e strutturata alle specificità e alle criticità del comparto agricolo in uno dei territori più strategici del Mezzogiorno.

“Con questa nomina – ha dichiarato l’On. Gambino – intendiamo rafforzare il coordinamento operativo sul territorio, promuovendo un dialogo costante tra istituzioni, produttori, cooperative e consorzi, al fine di sostenere e rilanciare il settore primario, pilastro fondamentale per l’economia e lo sviluppo della Piana di Gioia Tauro”.

Massimo Cananzi, classe 1970, da anni Presidente dell’Associazione Agricoltori Calabresi, entra dunque a far parte della segreteria politica dell’eurodeputato con un incarico mirato a rafforzare il legame tra istituzioni e mondo agricolo in un territorio strategico come la Piana di Gioia Tauro.

Il nuovo referente politico di Gambino avrà il compito di favorire una più incisiva attuazione delle strategie agricole e territoriali, ponendosi come punto di raccordo tra il Parlamento Europeo, le istituzioni nazionali e locali e gli attori del comparto.

Inoltre lo stesso Gambino ha nominato Michele Gullace referente politico per la Calabria ed avrà lo scopo di garantire un collegamento con le istanze locali e la segreteria politica per una gestione più capillare dell’attività isituzionale.