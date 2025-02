“L’Eucarestia è l’autostrada verso il cielo”. La reliquia di Carlo Acutis presso l’Istituto Comprensivo di Rizziconi

“Accogliamo con immensa gioia,emozione, commozione e profonda gratitudine la reliquia di Carlo Acutis,venerato come Beato dalla Chiesa cattolica e giovane testimone d’amore,pace,fratellanza,

solidarietà,verità,giustizia,

carità,fulgido esempio per le presenti e future generazioni a cui ispirarsi”

Così ha esordito la Preside dell’istituto comprensivo di Rizziconi,Mariarosaria Russo,all’ingresso presso i locali della scuola,della reliquia di Carlo Acutis,una ciocca di capelli,offerta in visione alla comunità scolastica da Don Emanuele Leuzzi,Don Nino La Rocca e Don Emilio Spatari,in una cornice di giubilo,resa ancora più intensa dagli intermezzi musicali a cura delle docenti Loredana Anghelone e Laura Rulli e della studentessa Giorgia Rotolo. La preside ha ripercorso, nel suo incipit,le tappe salienti della breve esistenza di Carlo,morto in soli tre giorni di leucemia fulminante,appena quindicenne,dopo aver dedicato ogni respiro alla divulgazione e diffusione in tutto il mondo della fede cattolica presente in ogni aspetto della sua vita sempre con lo sguardo verso gli ultimi,gli emarginati,gli umili.

Appassionato di informatica,attraverso la realizzazione di siti web,divulgo’ i miracoli eucaristici nel mondo.

Don Emanuele Leuzzi ha approfondito ulteriormente le tappe più significative della permanenza terrena del giovane Carlo,focalizzando anche l’attenzione sui miracoli a lui attribuiti,parlando della sua beatificazione prima,avvenuta ad Assisi il 10 ottobre del 2020,mentre il 27 aprile prossimo,in occasione del Giubileo degli adolescenti,sarà proclamato Santo.

Presenti il Sindaco Alessandro Giovinazzo,il vicesindaco Caterina Ventrice,l’assessore alla cultura,Giuseppe Scarfo’,l’assessore all’istruzione,Giulia Cimato.

L’evento è stato magistralmente coordinato dalle prof.sse Sina Collufio ed Emanuela Caruso,collaboratrici del dirigente,nonché dalle docenti Antonella Ungheri,Chiara Morgante e Stefania Anastasi che hanno ,altresi’,curato l’allestimento di una mostra aperta al pubblico.

La cerimonia si è conclusa con l’alternarsi di preghiere,la Santa Benedizione al grido di ‘Evviva Carlo Acutis”e del.messaggio più bello ereditato dal Beato,rimarcato fortemente da Don Emanuele Leuzzi:” L’Eucarestia è l’autostrada verso il cielo”.