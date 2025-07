Lettera di sollecito urgente per mancata erogazione fondi FNA per Polieri Giovanni

Alla cortese attenzione

della Regione Calabria

Settore competente in materia di erogazione fondi FNA

e, per conoscenza,

Al Presidente della Regione Calabria

On. Roberto Occhiuto

Spett.li Uffici,

con la presente intendo rinnovare il sollecito già trasmesso tramite PEC in data 31 maggio 2025, relativo alla mancata erogazione dei fondi FNA spettanti a mio fratello, Polieri Giovanni.

Nella suddetta comunicazione, la questione è stata posta anche all’attenzione del Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

Malgrado i numerosi solleciti, compreso l’intervento del Garante per i diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Avv. Ernesto Siclari, che ha inviato comunicazione PEC mettendomi per conoscenza, a oggi non ho ricevuto alcuna risposta né aggiornamenti da parte dei Vostri uffici.

Alla luce di quanto sopra, chiedo con urgenza chiarimenti in merito a:

lo stato dell’iter di erogazione dei fondi FNA per il beneficiario in oggetto;

le cause del protrarsi del ritardo;

le tempistiche previste per la risoluzione della pratica.

Resto in attesa di un riscontro formale entro tempi congrui.

In assenza di risposta, come già annunciato nella mia PEC del 31 maggio, mi vedrò costretta a segnalare pubblicamente la vicenda agli organi di stampa e alle testate giornalistiche, per portare alla luce una situazione che lede i diritti di una persona con disabilità.

Distinti saluti.

Luana Polieri

Sorella del disabile