L’“Einaudi-Alvaro” di Palmi in corteo contro la violenza sulle donne e in campo per la “Partita della solidarietà”

Il 14 aprile 2025 è stata una giornata di grande impegno sociale per la comunità scolastica dell’Einaudi-Alvaro di Palmi. La mattinata ha visto studenti e docenti impegnati in un corteo contro la violenza sulle donne, che ha preso avvio dalla sede del Liceo, con i saluti istituzionali del dott. Salvatore Celi, assessore alle politiche giovanili del Comune di Palmi, e l’introduzione delle prof.sse Rosa Maria Stillitano e Gabriella Panuccio. Successivamente il corteo, animato dagli studenti dei vari plessi dell’istituto, si è mosso attraverso le vie di Palmi fino a giungere a piazza Primo Maggio, con l’esposizione di striscioni e cartelloni realizzati dagli studenti a testimonianza della loro profonda sensibilità e grande attenzione sul tema: mai più femminicidi, mai più violenza di genere in nessuna forma, questo il messaggio forte e alto della comunità scolastica dell’“Einaudi-Alvaro”.

A seguire, presso lo stadio “Giuseppe Lopresti” di Palmi, si è svolta una partita di solidarietà tra le rappresentanze dell’“Einaudi-Alvaro” e dell’IIS “Enrico Fermi” di Bagnara. Il ricavato della partita, svoltasi alla presenza di un nutrito pubblico di studenti e docenti delle due scuole e patrocinata dal Comune di Palmi, è stato devoluto all’associazione A.GE.S.S.

L’evento è stato sostenuto dal Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburnea e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante. Si ringrazia il consueto supporto di tutti i docenti dell’Einaudi-Alvaro e delle responsabili di plesso: del Liceo, prof.ssa Rosa Maria Stillitano e prof.ssa Enrica Scolaro; dell’ITE, prof.ssa Rosanna Condina; dell’ITA, prof.ssa Maria Falbo; dell’Enogastronomico, prof. Daniele Sapioli; dell’IPIA prof. Rosario Cipri.