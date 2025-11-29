“Leggere per… Ballare”, sesta edizione. Alice nel Paese delle Meraviglie prende vita in Calabria con oltre 200 audizioni, i nomi dei protagonisti

Con entusiasmo e orgoglio prende il via la sesta edizione del progetto “Leggere per… Ballare” organizzata in Calabria dal maestro e referente Antonio De Luca. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama della danza, che si distingue per la sua natura non competitiva: qui non ci sono sfide tra scuole o ballerini, ma un grande lavoro di squadra, dove ogni partecipante contribuisce alla creazione di un’opera collettiva.

Il progetto, ideato dalla Professoressa Pasi, trova nuova linfa grazie al Maestro Arturo Cannistrà, anima e guida artistica capace di ispirare coreografi e danzatori. Per la Calabria, la responsabilità del coordinamento è affidata con orgoglio al vulcanico referente regionale, il maestro Antonio De Luca, che sottolinea il valore di questa esperienza come occasione di crescita e condivisione.

Alice nel Paese delle meraviglie

La nuova edizione porta in scena una versione originale di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, ispirata direttamente al testo di Lewis Carroll e alla sua musicalità. Le musiche, oniriche e ironiche, accompagnano lo spettatore in un viaggio sensoriale in continua trasformazione. La regia valorizza i dettagli e le parti corali, dando vita a un intreccio scenico dinamico e coinvolgente. Il cast giovane e talentuoso sarà protagonista di un racconto che esplora desideri, paure e percorsi interiori condivisi da tutte le età.

Le scuole e i coreografi coinvolti

Alla realizzazione partecipano con passione e professionalità:

Centro Danza Ilaria Dima di Ilaria Dima – Montalto Uffugo;

Centro Studi Hale Bopp Danza di Erika Spaltro – Montalto Uffugo;

Centro Danza MT Dance di Maria Toma – Spezzano Albanese;

Koreos Danza di Adelaide Minardi – Piano Lago;

Scuola di Danza Sybaris di Alessia Ciappetta – Cassano allo Ionio.

Accanto a loro, un gruppo di coreografi che con creatività e talento guiderà le diverse sezioni dello spettacolo: Ilaria Dima, Giusy Iantorno, Alessandro Ruffo del Centro Danza Ilaria Dima; Erika Spaltro del Centro Studi Hale Bopp Danza; Maria Toma, Alessandra Nicoletti, Maria Pizzo del Centro Danza MT Dance; Adelaide Minardi e Ines Reda della Koreos Danza ed Alessia Ciappetta, Laura Forace, Teresa Serracassano della Scuola di Danza Sybaris.

Le audizioni ed i ruoli dei protagonisti

Mercoledì scorso oltre 200 giovani ballerini hanno preso parte alle audizioni, avviando un percorso che li condurrà alla realizzazione di uno spettacolo unico, frutto di collaborazione e condivisione. La danza diventa così linguaggio comune, capace di unire e trasformare il racconto in realtà.

– Alice – Rossella De Luca

– sorella di Alice – Serena Michela Lupo

– bianconiglio – Alessandro Aiello

– la porta e la serratura – Grazia Sprovieri e Oleksandra Kuklitska

– alice piccola – Clara Piluso

– il dodo – Claudia Barci

– gemelli pinco panco o panco pinco – Pasquale Aita e Francesco tursi

– la chef – Anastasia Vizza

– bruco e farfalla – Emma Parise e Simona Federico

– lo stregatto – Marilina Tursi

– cappellaio matto – Alessandro Ruffo

– leprotto – Aurora D’agostino

– regina di cuori – Oderica Viggiani

– re di cuori – Carlo Alberto Maria Chiappetta

“Questo progetto non è solo danza: è un’esperienza collettiva che rimarrà impressa nel cuore di chi vi parteciperà e di chi avrà la fortuna di assistere”, hanno ribadito i maestri Cannistrà e De Luca. Si parte, nuove emozioni sono in arrivo.