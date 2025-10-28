Le volanti arrestano un uomo con oltre 1,2 kg di eroina e cocaina

Nella serata di ieri, personale della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in viale Magna Grecia, ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo, residente a Simeri Crichi (CZ), che a bordo della propria auto stava trasportando oltre 1,2 kg. di sostanza stupefacente: circa 600 gr di cocaina e 500 gr di eroina.

La droga era suddivisa in due panetti, avvolti in un grosso involucro che era stato abilmente celato sotto il sedile conducente della autovettura; sono state, altresì, rinvenute nella tasca posteriore del sedile passeggero ulteriori due dosi di circa 2 gr di cocaina e 4 gr di eroina.

All’esito dell’attività, su diposizione dell’A.G. competente, il soggetto fermato è stato condotto presso la casa circondariale di Siano (CZ).

L’attività si pone a corollario del capillare monitoraggio che la Polizia di Stato, grazie ai servizi straordinari di controllo del territorio, espleta nei quartieri più a rischio di questo capoluogo, dove maggiore è la densità criminale dei gruppi di etnia rom stanziati in tali aree.

Il mezzo fermato ha subito insospettito gli operatori di Polizia che non hanno esitato a bloccarlo, proprio a ridosso del popolare quartiere S. Maria, nella fascia serale corrispondente all’orario di punta in cui vi erano molte persone nella via affollata, grazie ai servizi commerciali ivi ubicati e che erano ancora aperti.

Tale circostanza attribuisce ancora più valore all’azione delle FF.OO. che hanno così dato un ulteriore significativo segnale alla cittadinanza della loro costante presenza nella città di Catanzaro.

Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini preliminari.