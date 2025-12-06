Le “Giornate Orange” del Soroptimist International Club di Palmi

È una delle priorità del Soroptimist International quella di affrontare il problema della violenza contro le donne e non tanto e non solo perché è un club femminile, ma soprattutto perché la violenza contro le donne costituisce un dramma sociale che riguarda prima di tutto gli uomini, si riversa sulle donne e coinvolge i bambini e le famiglie intere e, come tale, deriva da un problema più ampio e più profondo, che va oltre il singolo evento, assumendo dimensione culturale. Quando una donna subisce violenza da parte di un uomo è il concetto stesso di libertà – uno dei diritti fondamentali dell’essere umano – che viene messo in discussione; è la stessa dignità umana che viene calpestata in base ad un colpevole senso di possesso che classifica la donna come un oggetto di cui si può essere proprietari.

È da questo presupposto che le socie del S.I. di Palmi sono partite per mettere in atto, nel tempo, tutta una serie di azioni contro la violenza di genere: una Camera di ascolto per minori al Tribunale di Palmi sotto la presidenza di Enza Versace, una Stanza tutta per sé presso la Caserma dei Carabinieri di Palmi, con Marisa Mercurio, e una ancora presso quella appena istituita di San Ferdinando con l’attuale presidente Maria Concetta Crocitti. È un lavoro costante, quindi, assieme a tante altre iniziative, che vede il club di Palmi protagonista rispetto ad un progetto nazionale di grande rilevanza sociale.

I quindici giorni che passano tra il 25 novembre ed il 10 dicembre e che collegano, in un unico filo conduttore, la giornata del contrasto alla violenza di genere a quella per la tutela dei diritti umani, sono destinati a mettere in risalto il problema, a sollecitare l’attenzione delle persone e soprattutto dei giovani su questo tema ed a far conoscere le iniziative di prevenzione oltre che di protezione, garanzia ed accompagnamento in tutto il percorso successivo alla denuncia da parte delle vittime. Da qui, gli incontri con i giovani delle scuole degli istituti Severi di Gioia Tauro, Einaudi-Alvaro e Pizi, che hanno visto un grande coinvolgimento degli alunni, e la illuminazione delle Caserme dei Carabinieri dove esiste e funziona la Stanza tutta per sé, eventi direttamente collegati alla Campagna globale Orange The World voluta in tutto il mondo dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per una mobilitazione mondiale contro la violenza sulle donne ed i bambini.

Il SOROPTIMIST International club di Palmi, anche in questo settore, si rivela principale interprete delle esigenze della società, impegnato e attivo all’interno del tessuto sociale del territorio.