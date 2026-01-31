Le Fiamme Gialle catanzaresi donano il sangue per l’Avis cittadina

Nella mattinata di venerdì 30 gennaio 2026, presso la Caserma “Soveria Mannelli”, sede del Comando Provinciale di Catanzaro, è stata ospitata un emoteca in uso all’A.V.I.S. Comunale di Catanzaro 2013 (Associazione Volontari Italiani Sangue), utilizzata per una donazione di sangue.

L’iniziativa, coordinata dal Dirigente Sanitario del Comando Regionale Calabria Cap. Tommaso La Macchia, è stata preceduta da un incontro informativo a favore dei militari interessati a cura del personale sanitario e dei volontari della citata associazione ed ha registrato una numerosa partecipazione da parte delle Fiamme Gialle in servizio, appartenenti al Comando Regionale Calabria, al Comando Provinciale di Catanzaro, Gruppo di Catanzaro e al Reparto T.L.A. Calabria, consentendo di raccogliere un importante numero di sacche per essere successivamente utilizzate nelle diverse terapie mediche e chirurgiche.

L’evento ha testimoniato la costante e puntuale vicinanza del Corpo alla cittadinanza e un elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività di servizio ma anche nella disponibilità a un gesto, come quello di donare, che è impegno morale ancor prima che dovere civico, sostenuto dalla sensibilità e dall’altruismo verso chi soffre e nel dare sollievo a quanti legano la propria sopravvivenza alla disponibilità di sangue.

Un convinto apprezzamento è stato formulato al Comandante Provinciale, Col. t.ST Pierpaolo Manno, e a tutti i finanzieri che hanno partecipato all’iniziativa dal Presidente dell’Avis Comunale Catanzaro 2013 Dott.ssa Giulia Clodomiro e dagli operatori sanitari intervenuti per la particolare attenzione dimostrata nel contribuire al benessere della comunità.