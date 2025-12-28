LCLC (La Causa e la Cura), primo singolo ufficiale di Bettah Ferrari, disponibile dal 20 dicembre 2025 su tutte le piattaforme digitali.

Il progetto nasce dopo un lungo percorso di formazione artistica maturato dal vivo e attraverso importanti esperienze in ambito live e televisivo. Con questo brano, Bettah Ferrari firma il proprio esordio discografico con un racconto intimo e contemporaneo, che esplora l’amore nella sua dimensione più autentica e complessa: l’incontro tra due mondi, dove slancio emotivo e vulnerabilità convivono.

Il brano è scritto e interpretato dalla stessa artista e prodotto da Alessandro Casagni, con una produzione essenziale e misurata, costruita per lasciare spazio alla voce e all’interpretazione.