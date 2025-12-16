L’avventura della rappresentativa Distrettuale Under 14 di Gioia Tauro è iniziata

DI CLEMENTE CORVO

La delegazione LND di Gioia Tauro ha già iniziato a lavorare per il Memorial Franco Funari, che si terrà all’inizio del nuovo anno. Lo staff tecnico, guidato dall’esperto Tonino Taverniti, ha selezionato 29 giovani talenti del comprensorio pianeggiano per rappresentare la delegazione Gioiese.

*Il primo test amichevole*

Oggi pomeriggio, la rappresentativa Under 14 di Gioia Tauro si scontrerà con la formazione Under 15 del Rizziconi sul sintetico del comunale di Rizziconi. Sarà un importante test per i ragazzi di Taverniti, che vogliono ripetere il successo dell’anno scorso, quando hanno raggiunto la finalissima regionale.

*I convocati*

Ecco i 29 ragazzi convocati da Taverniti:

– Vincenzo Romano (Cittanova Calcio)

– Bruno Antonio Lombardo e Giovanni Tosto (Crazy Lions Club)

– Angelo Cannatella, Salvatore Carbone, Costanza Creazzo, Pasquale Minutolo, Francesco Mattia Musicò (Nuova Real Bagnara)

– Mattia Bagalà, Mattia Cilona e Carlo Musso (Polisportiva Gioiese)

– Tommaso Calcopietro, Vincenzo Lania, Mattias Multari e Antonio Versace (Polistena Calcio a 5)

– Davide Cedro (Real Taurianova)

– Gabriele Auddino e Rocco Clemente (Rizziconi)

– Francesco Facciolo, Vincenzo Carruzzo, Maurizio La Rosa e Giuseppe Megna (Rosarnese)

– Giuseppe Vincenzi (Sport Palmi 2018)

– Vincenzo Arcuri, Samuel Antonio Caruso e Francesco Pio Zito (Taurianova)

– Nicholas Caputo, Gabriele Cuzzola e Mario Lombardo (vs Palmese 1912)

*Lo staff*

Lo staff tecnico – dirigenziale è composto da:

– Tonino Taverniti (tecnico)

– Armando Macrì (vice-tecnico)

– Danilo Ambrosio (preparatore atletico)

– Rocco Rotolo (preparatore dei portieri)

– Antonio Pisano, Valerio Malagò, Clemente Corvo, Fabio Nicoli (dirigenti)

– Francesco Falletti (addetto alla segreteria)

*Un augurio speciale*

Un grande in bocca al lupo a Costanza Creazzo, che oggi sarà assente perché convocata dalla Juventus per un raduno. Speriamo che al più presto possa vestire i colori bianco-neri della Juventus!