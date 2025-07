Lavoro, firmato il protocollo quadro per le emergenze climatiche

Cittanova, capitale dell’estate con il concerto ( gratuito) di Fedez. Una ricaduta di marketing spaventosa per la città. Ci sono commercianti che per la serata del 12 agosto stanno facendo scorta di prodotti per 6 mesi Quello che mi ha colpito più di tutto un tabaccaio di Cittanova intervistato da Approdo per una televisione nazionale. […]