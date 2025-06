L’Avis di Santa Cristina- Lubrichi non si ferma al dono del sangue

L’associazione ha proposto in data 14.06.2025 sia ai donatori che ai cittadini un’iniziativa

fondamentale per la sicurezza di tutti: si tratta del corso di formazione BLSD (Basic Life

Support and Defibrillation), tenuto dai medici dell’Ente “Blu Corporation” accreditato presso

il Dipartimento della Salute e Politiche Sanitarie Regione Calabria.

Imparare a fare un massaggio cardiaco all’adulto fino al lattante e usare un defibrillatore

può fare la differenza, inoltre la solidarietà ha molte forme e la comunale di Santa

Cristina-Lubrichi lo sta dimostrando.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che, in caso di arresto cardiaco, un intervento

tempestivo e corretto può salvare una vita. Il corso si è articolato in una parte teorica e in

una sessione pratica, durante la quale i partecipanti si sono esercitati su appositi manichini e

ha fornito alla platea le competenze necessarie per eseguire le manovre di rianimazione

cardiopolmonare e per utilizzare in sicurezza il defibrillatore semiautomatico (DAE),

strumento sempre più diffuso in luoghi pubblici e privati.

A conclusione della formazione sono stati poi rilasciati l’attestato e il tesserino personalizzati

di “Operatore BLSD”.