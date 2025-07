Latella: «L’anima di Reggio protagonista con “Sky Calcio l’Originale”»

Il delegato comunale allo Sport: «È stato un viaggio fatto di incontri, scambi, emozioni condivise e di una narrazione che ha saputo mettere al centro i valori dell’identità, della cultura e del senso di comunità»

«Una settimana che ha saputo unire sport, emozioni e promozione del territorio: è questo il bilancio straordinario della presenza di Sky Calcio l’Originale nella nostra Reggio Calabria. Un appuntamento che ha trasformato la città in un palcoscenico nazionale, dando risalto non solo al calcio, ma anche alla bellezza autentica della nostra terra». Ad affermarlo in una nota stampa è Giovanni Latella, consigliere delegato comunale allo Sport.

«Grazie alla collaborazione tra Comune, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Sky, ex campioni e professionisti del mondo sportivo, giornalisti hanno potuto vivere da vicino il cuore pulsante della nostra città che si è illuminata del suo volto migliore: accogliente e appassionata, ricca di storia e bellezza. Le immagini trasmesse e le serate in diretta hanno raccontato l’anima di un territorio che ha tanto da offrire – ha aggiunto Latella – un percorso fatto di incontri, scambi, emozioni condivise e di una narrazione che ha saputo mettere al centro i valori anche i nostri valori identitari e il senso di comunità. L’Arena dello Stretto, ogni sera, è stata il simbolo di questo entusiasmo collettivo: un luogo che ha accolto pubblico e protagonisti con il suo scenario mozzafiato del nostro Lungomare monumentale, restituendo, attraverso il calcio, un racconto vivido e autentico della nostra Reggio».

«Come delegato allo Sport – ha concluso il consigliere – sono entusiasta del lavoro di squadra che ha reso possibile questo evento. Abbiamo saputo far camminare di pari passo sport e promozione territoriale, offrendo un’immagine vera e positiva della città. Ringrazio Sky per aver creduto in noi per il secondo anno e grazie a chi ha partecipato, rendendo questa settimana un esempio concreto di come il calcio possa essere anche veicolo di cultura, identità e appartenenza».