L’Associazione “Reni&Salute”, “Non abbandonate i trapiantati renali della Piana di Gioia Tauro”

NON ABBANDONATE I TRAPIANTATI RENALI… !

L’Associazione Reni & Salute rileva che viene riposta scarsa attenzione alla

soddisfazione delle esigenze di cura dei Trapiantati Renali della Piana. A queste

persone, il cui numero, fortunatamente è in progressiva crescita, viene negata la

possibilità di usufruire di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale

(PDTA) finalizzato a dare soddisfazione delle esigenze basilari derivanti dal loro

status di soggetti “fragili”, derivante dalla loro condizione di soggetti

“immunodepressi”. E’ notorio che i soggetti Trapiantati sono persone che

necessitano per tutta la vita di periodiche valutazioni laboratoristiche per

scongiurare, da un lato, il temuto “rigetto” dell’organo trapiantato e, dall’altro

lato, per evitare le tante possibili “complicanze” della terapia immunosoppressiva,

le quali sono costantemente in agguato.

Anni addietro, presso il Centro di nefro-dialisi di Taurianova era stato

implementato un innovativo modello operativo che si era dimostrato valido allo

scopo: il CENTRO SERVIZI TRAPIANTATI RENALI. Seguendo una metodologia operativa

incentrata sull’interazione ambulatorio nefrologico – laboratorio analisi, si

coordinavano le attività assistenziali del Centro di nefro-dialisi in favore dei

Trapiantati, facilitandone la vita e dando loro assistenza ad ampio raggio, pur

seguendo adeguatamente, nel rispetto delle normative di Legge, tutti i percorsi

amministrativi previsti dal SSN.

Era un modello che costava un ulteriore impegno lavorativo, ma era anche

gratificante da ogni punto di vista.

Oggi, per oscuri motivi, quel pregevole modello è stato smantellato, mandando

allo sbaraglio diverse diecine di persone trapiantate, per le quali è insorta la

necessità di peregrinare tribolando a destra e a manca per farsi eseguire i

necessari esami di laboratorio.

Si spera che CHI DI DOVERE si apra all’ascolto delle voci dolenti dei Trapiantati

Renali “non con l’orecchio soltanto ma col cuore” e riprenda ad applicare quel

modello operativo.

Nella considerazione che le Associazioni di Volontariato possano raccogliere le

istanze del cittadino e proporle a CHI DI DOVERE, l’Associazione Reni & Salute

ha presentato un’apposita bozza di PDTA, chiedendone la condivisione alle parti

istituzionali interessate. Essa è stata elaborata finalizzandola all’applicazione di

regole operative di “facilitazione generale” in tale delicato settore, con modalità

“sostenibili”, senza alcun aggravio di costi, ma solo con un minimo di ulteriore

impegno lavorativo per gli operatori sanitari ed un piccolo sforzo organizzativo

delle articolazioni sanitarie preposte. Essa giace, ormai da molti mesi, sui diversi

tavoli degli operatori interessati, compreso quello del Direttore Generale dell’ASP.

Ci si chiede: non sarebbe ora di prenderla in considerazione…. ?

F.to Il Presidente

Dell’Associazione Reni & Salute

Affiliata FIR Calabria Area Sud

Dott. Vincenzo Bruzzese