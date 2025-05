L’Associazione Nazionale Carabinieri avvia la collaborazione con il Comune di Palmi

Il Comune di Palmi ha siglato un importante accordo con la sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) per la gestione del servizio di osservazione ed assistenza ai cittadini presso la sede comunale. L’iniziativa è operativa dal 2 maggio 2025.

I soci dell’ANC, tra i quali ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri in congedo, metteranno a disposizione della comunità la loro esperienza e professionalità, garantendo un servizio di accoglienza e controllo degli accessi caratterizzato da cortesia, competenza e autorevolezza.

“Affidare il servizio di osservazione ed assistenza a chi ha dedicato la propria vita alla sicurezza dei cittadini è una scelta che va nella direzione di valorizzare competenze preziose e al contempo offrire ai frequentatori del palazzo comunale un’accoglienza di qualità”, ha dichiarato il Sindaco Avv. Giuseppe Ranuccio. “La presenza di personale con esperienza nell’ambito della sicurezza contribuirà inoltre a creare un ambiente più sereno e ordinato”.

Il Presidente della sezione locale dell’ANC, Avv. Giovanni Grillea, ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Per i nostri associati è un’opportunità per continuare a servire la comunità, mettendo a frutto l’esperienza maturata durante gli anni di servizio nell’Arma. Ci impegneremo per garantire un’accoglienza professionale e cordiale a tutti i cittadini che si recano in Comune”.

Il servizio sarà attivo durante tutti gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.