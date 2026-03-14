L’associazione portatori Madonna dei Poveri di Seminara consegna alla guardia medica il materiale sanitario per poter curare i pazienti

L’associazione portatori Madonna dei Poveri di Seminara consegna alla guardia medica il materiale sanitario per poter curare i pazientiEcco la lettera del presidente al direttore di Approdo
Mar 14, 2026 - redazione
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Salve Direttore,sono il presidente dell’Associazione Portatori Madonna dei Poveri di Seminara.
Questa mattina la nostra associazione a donato alla Guardia Medica di Seminara il materiale di primo intervento: siringhe, garze, cerotti, alcool, acqua ossigenata, tovaglioli e lenzuola di carta per il lettino.
La verità è una sola: la Guardia Medica era praticamente senza nulla. I medici, per poter curare i cittadini, erano costretti a comprare di tasca propria il materiale necessario. E ancora più grave, alcuni cittadini dovevano portarsi da casa perfino il disinfettante per farsi medicare.
Questa è una vergogna.Sembra di vivere nel terzo mondo e non in una nazione come l’Italia. Una situazione che non dovrebbe esistere e che non possiamo più accettare.
Un ringraziamento alla dottoressa Managò Francesca, al parroco Don Mimmo Caruso e al sindaco che hanno contribuito a rendere possibile questo intervento.
Noi Mbuttaturi saremo sempre vigili e pronti a denunciare ciò che non funziona, perché la salute dei seminaresi viene prima di tutto.