L’associazione di volontariato Don Milani, ringrazia il Gom di Reggio Calabria

L’associazione di volontariato Don Milani, non può che ringraziare tutti i vertici del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, in modo particolare nelle persone della drssa Frittelli commissario dello stesso Gom, come del Dott Francesco Araniti, per la grande sensibilità dimostrata per la bellissima giornata di ieri che come Don Milani insieme con il Bocale abbiamo trascorso nel Reparto di Oncologia del Morelli gestito alla grande dal suo primario dr SAID. Un grazie di cuore alla drssa Vittoria Borzumati come alla Caposala Grazia Sontani che coordina un meraviglioso gruppo di infermieri. Un grazie per tutti i Medici del Reparto che si spendono oltre il loro normale orario di lavoro. Noi per tutti voi ci siamo, noi ci siamo per voi veri EROI , perché non trovo altro modo per definirvi.