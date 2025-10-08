L’Associazione AIDO ha donato all’IC “Luigi Chitti” di Cittanova, un defibrillatore automatico
Ott 08, 2025 - redazione
Nel Mese di settembre 2025. L’Associazione AIDO (Associazione Italiana per la
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) di Cittanova ha donato all’Istituto
Comprensivo “Luigi Chitti” di Cittanova, un defibrillatore automatico.
Alla consegna erano presenti la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Antonella
Timpano, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Francesca Orlando, il Presidente
dell’AIDO di Cittanova Ignazio Polimeni, la Prof.ssa Maria Sgambetterra,
responsabile AIDO per i rapporti con le scuole. Il presidente Polimeni ha
illustrato gli aspetti tecnici e sanitari legati all’utilizzo del dispositivo. E’ inoltre
ritornato sul messaggio che da qualche anno l’associazione AIDO di Cittanova
cerca di portare avanti presso le scuole della nostra cittadina: “la cultura salva
la vita”. La prof.ssa Maria Sgambetterra, ha sottolineato che formare le nuove
generazioni alla cultura dell’emergenza non significa solo insegnare tecniche di
manipolazione e modalità di funzionamento di una apparecchiatura che può
riavviare un cuore capriccioso. Anche questo, certamente, ma è, soprattutto,
trasmettere la cultura della solidarietà, dell’attenzione al prossimo, il mettersi in gioco per il bene dell’altro, il dare gratuitamente. Il percorso di un SI.