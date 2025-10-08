Approdo Calabria

L’Associazione AIDO ha donato all’IC “Luigi Chitti” di Cittanova, un defibrillatore automatico

Ott 08, 2025 - redazione

Nel Mese di settembre 2025. L’Associazione AIDO (Associazione Italiana per la

Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) di Cittanova ha donato all’Istituto

Comprensivo “Luigi Chitti” di Cittanova, un defibrillatore automatico.

Alla consegna erano presenti la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Antonella

Timpano, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Francesca Orlando, il Presidente

dell’AIDO di Cittanova Ignazio Polimeni, la Prof.ssa Maria Sgambetterra,

responsabile AIDO per i rapporti con le scuole. Il presidente Polimeni ha

illustrato gli aspetti tecnici e sanitari legati all’utilizzo del dispositivo. E’ inoltre

ritornato sul messaggio che da qualche anno l’associazione AIDO di Cittanova

cerca di portare avanti presso le scuole della nostra cittadina: “la cultura salva

la vita”. La prof.ssa Maria Sgambetterra, ha sottolineato che formare le nuove

generazioni alla cultura dell’emergenza non significa solo insegnare tecniche di

manipolazione e modalità di funzionamento di una apparecchiatura che può

riavviare un cuore capriccioso. Anche questo, certamente, ma è, soprattutto,

trasmettere la cultura della solidarietà, dell’attenzione al prossimo, il mettersi in gioco per il bene dell’altro, il dare gratuitamente. Il percorso di un SI.

