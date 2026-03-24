Lara D’Urso 10 anni di Nicotera Marina, nei podi più alti della danza classica

Disputato al Teatro Francesco Cilea in Reggio Calabria il 15 Marzo scorso, il Campionato Regionale 2026 ha registrato tappe importanti, portando su uno dei podi più alti la giovanissima Lara D’Urso, di soli 10 anni, originaria di Nicotera Marina, nonché detentrice del titolo di Campionessa Mondiale 2025 nelle discipline aeree. La giovane sportiva è salita al secondo podio, classificandosi per la sezione Danza classica, categoria c under 9/12, con il pieno diritto alla partecipazione dei Campionati di categoria italiani a Rimini, previsti proprio per il mese di luglio. Lara pratica la disciplina artistica di danza classica sin dall’età di sette anni, in pochissimo tempo ha saputo distinguersi in maniera brillante e unica. La sua vittoria e la sua postazione si annoverano tra gli ormai incalcolabili risultati di una delle Scuole di Danza più storiche del territorio, quella della Like Dance di Rosarno della Maestra Marina Belfiore.

La competizione ha avuto un notevole successo con la presenza numerosissima di un pubblico appassionato e attivo con una grande soddisfazione della FIDESM (federazione italiana danza sportiva e sport musicali), che ha organizzato e patrocinato l’evento.

Caterina Restuccia