L’appello. “Da tre anni aspettiamo giustizia e risarcimenti per mio fratello”. Precipitato dal tetto di una chiesa nel Reggino nel 2022

Riceviamo e pubblichiamo

Sono passati tre anni dal 12 marzo 2022, giorno in cui mio fratello, Gianluca Bruzzese, insieme ad altri giovani volontari, stava lavorando per riparare il tetto della Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Stelletanone, frazione di Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria. Nel corso dei lavori, è caduto riportando un grave trauma cranico. Da allora, la sua condizione è rimasta estremamente grave e ha bisogno di assistenza continua.

In questo lungo periodo di sofferenza, vogliamo ricordare che le responsabilità di quanto accaduto non possono essere dimenticate. Gli uomini della diocesi, che avrebbero dovuto garantire condizioni di lavoro sicure, non hanno mai provveduto a che i ragazzi del volontariato fossero coperti da un’assicurazione adeguata. Né si sono premurati di assicurare loro le condizioni minime di sicurezza, previste peraltro dalla legge.

Ciò che fa ancora più male è che, dopo l’incidente, nessuna associazione legata alla chiesa si è mai interessata alle condizioni di salute di Gianluca, né ha offerto alcun supporto per le cure mediche di cui ha bisogno. A fronte della straordinaria generosità dimostrata dai cittadini laureanesi, che si sono attivati con raccolte fondi per garantire a Gianluca le prestazioni mediche necessarie, il silenzio e l’indifferenza da parte di chi avrebbe dovuto assumersi delle responsabilità è assordante.

Oggi, con questa nota, vogliamo ribadire che Gianluca non deve essere dimenticato e che chi ha permesso che lavorasse senza adeguate misure di sicurezza deve assumersi le proprie responsabilità morali e materiali. Chiediamo che si apra una riflessione seria su quanto accaduto, affinché nessun altro giovane debba trovarsi nella stessa drammatica situazione.

Gianluca merita giustizia, attenzione e dignità. Non lasceremo che il suo sacrificio venga ignorato.

Loredana Bruzzese